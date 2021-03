Kurioosum: end steriliseerida lasknud Ronaldo saab viiendat korda isaks

Peagi sündivast lapsest andis teada Ronaldo praegune elukaaslane Celina Lock. Paar on olnud koos alates 2015. aastast ning tegemist on nende esimese ühise lapsega.

«Mul pole piisavalt sõnu, et praegust hetke kirjeldada. Uus peatükk minu elus on algamas ning olen seda oodanud 30 aastat. Olen siin, et väljendada enda suurt rõõmu, mis minu sees valitseb,» kirjutas 30-aastane Lock ühismeedias.

44-aastane Ronaldo on juba nelja lapse isa. Pärast viimase sündi lasi ta end steriliseerida, kuna ei soovinud ise enam ühtegi last planeeritult saada.

See on ka mõistetav, sest alles hiljuti sai mees teada, et on 2010. aastal sündinud lapse isaks ning sääraseid juhusuhteid on tal olnud varasemalt palju. Tal on tänaseks 19-aastane poeg endise abikaasa Milene Dominguesiga ning veel 10- ja 9-aastased tütred.