Saksamaa olümpiamängudele viinud treener sai ähvardava kirja: kui sa ei lahku, siis tuleme su koju ja vaatame, mis sinust saab

Saksamaa koondist juhendab alates 2019. aastast islandlane Alfred Gislason, kes on ise Islandi käsipallilegend, kuid elanud Saksamaal juba 30 aastat. Kahjuks pole välistreener kõigile vastuvõetav ja nõnda leidis Gislason enda postkastist väga hirmsa sõnumiga kirja.

Saatja oli selgelt häiritud, et just islandlane peab suurt Saksamaa koondist juhendama ning soovis temalt ametist tagasiastumist. «Kui sa ei lahku, siis me tuleme sinu korterisse ja vaatame, mis sinust saama hakkab,» seisis kirjas.