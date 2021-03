Eesti üks tuntumaid koolisõitjaid kaotas looduskatastroofis peaaegu kodu

Võtsin Gretega ühendust, et uurida, kuidas tal Prantsusmaal läheb ja milline on tema praegune igapäevaelu. Intervjuu käigus vaatasime veidi nii minevikku kui ka tulevikku ning mitmel korral tuli teemaks ka tema abikaasa Alexandre, kes on Prantsusmaa üks parimatest koolisõitjatest.

Kui kaua Sa nüüdseks Eestist eemal ja Prantsusmaal oled elanud?

Olen elanud 7 aastat Saksamaal ja 7 aastat Prantsusmaal.

Kas ja kui tihti Eestis ka veel käid?

Eestis üritan ikka olla nii palju kui võimalik, viimasel ajal üha rohkem. Me abikaasaga teinekord naerame, et oleme maailmarändurid, et ei püsi üldse paigal. Koroona-olukord on muidugi elu muutnud ja hetkel on reisimine väga keeruline.

Milline on Sinu praegune igapäevaelu? Kas teil on tall kodus, kui palju on teil hobuseid?

Meil on tall kodu kõrval. Hetkel on umbes 30 hobust, kelle eest hoolitseb 3 groomi ja 1 tallimees. Lisaks on meil 1 handyman,kes vastutab igasuguste hooldus- ja parandustööde eest.

30 hobusest 5 on pensionärid ja osad on noorhobused. Abikaasa ratsutab umbes 10 hobust päevas 5 päeva nädalas ja mina ratsutan tavaliselt 6-8 hobust 5 päeva nädalas.

Kui olen Prantsusmaal, siis tavaliselt hommiku veedan oma tütrega ja ratsutamist alustan 9-10 vahel. Umbes kella 12-14 vahel sööme perega koos lõunat ja pärastlõunal jälle ratsutame. 2 päeva nädalas tavaliselt ei ratsuta üldse ja veedame aega perega.

Kas kõik hobused on Prantsusmaal kodutallis või kas on noori tulevikulootuseid ka mujal (nt Eestis) kasvamas?

Hobuseid on natuke siin ja seal. Enamik hobuseid on Prantsusmaal, mõned noored ja pensionärid on ka näiteks Saksamaal.

Millised on Sinu ambitsioonid ratsutajana? Kas Su ambitsioonid on aja jooksul ka muutunud?

Ambitsioonid ei ole muutunud ja ratsutamine on endiselt minu kirg. Võistlustel sooviksin, et ühel päeval lõpetan sõidu ja areenilt lahkudes tunnen, et see oli mu elu sõit. Siiani pole seda veel juhtunud. Kuna ma olen ka väga-väga enesekriitline, siis ma tean, et see ei saa olema kerge ülesanne. Ma teen kõik, et seda rahulolu saavutada, samal ajal muidugi oma ala nautides ja hobuseid armastades. Ma usun endasse ja minu kõrval on väga tugev meeskond, kes mind toetab.

Samas, kui ma Saksamaal elades alustasin sageli oma päeva hobustega kell 6 hommikul ja lõpetasin kell 10 õhtul ja nii sageli ilma ühegi vaba päevata nädalas, siis täna on vaja leida aega ka pere jaoks. Minu pere on minu prioriteet. Ja ega hobuseid ei olegi vaja üle treenida, neile sobib praegune töögraafik väga hästi.

Milline on Sinu hobukäsitluse ja treeningfilosoofia? Mida pead kõige olulisemaks?