Klæbo ja Bolšunovi finišidraama tõi ala rohkelt tähelepanu. Välbe: keda see huvitab, jäime kuldmedalist ilma

Meediale on see juhtum andnud rohkelt materjali ning murdmaasuusatamine on üle aastate tugevalt meediapildis, ent Välbe see ei huvita. «No kohe põrmugi ei huvita,» sõnas ta. «See tähelepanu tuleb selle arvelt, et nad võtsid Bolšunovilt kuldmedali. Mis vahet sel Saša jaoks on, kas ta on teine või kolmas? Kuldmedal on kõige tähtsam asi. Kuigi pean mainima, et kui Saša oleks ausas võitluses Klæbole alla jäänud, siis oleks ta tunnistanud, et norralane oli seekord parem. Kuid praegu on olukord hoopis teine,» ütles Välbe.