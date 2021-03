Esapekka Lappi ostis endale töökoha

30-aastane Lappi sai ettevõtte RTE Motorsports kaasomanikuks ning müüb nüüd rallivarustust ja varuosasid. Iga päev võtab ta ette 50 kilomeetri pikkuse teekonna Varkaus asuvasse kontorisse. «Üsna naljakas tunne on, et elus on ka hoopis midagi teistsugust. Esimest korda elus on mul kindel kontor,» lausus Lappi usutluses Rallit.fi-le.

«Võite loo pealkirjaks panna: Lappi ostis endale töökoha,» naljatas hea huumorisoone poolest tuntud rallimees.

Tegelikult võinuks Lappi endale töökoha osta ka WRC-sarjas, kuid nii palju raha tal pole. Eelmisel hooajal sõitis ta M-Spordi ridades, kuid koroonaviirus mõjus Inglismaal baseeruvale meeskonnale raskelt. Hooaja lõpus öeldi Lappile, et tema ainukene võimalus meeskonnas jätkata on omafinantseeringuga.

Ettevõtlusmaailma sukeldunud Lappi hinnangul võiks tema rallikarjääri kogemus ka selles valdkonnas kasuks tulla. «Ma ei tulnud siia ettevõttesse, et telgitagustes hängida ja korraldusi jagada. Mul on, mida edasi anda. Näiteks võistlusvarustuse poole pealt. Tean, mis töötab ja mis on kvaliteetne. Lisaks on meil kliente, kes tahavad saada sõiduõpet,» sõnas ta.

Uus töökoht ei tähenda, et Lappi oleks WRC-sarja naasmise unistusest loobunud. Möödunud kuul sõidetud Lapimaa MM-rallil näitas ta WRC 2 klassi võiduga, et ta on jätkuvalt näljane.