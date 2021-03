Latvala kommenteeris metsikut väidet uue generatsiooni autode kohta

Jaanuaris tegi väljaanne Autosport intervjuu WRC-sarja spordidirektoriks palgatud Peter Thuliga ning väitis, et alates 2022. aastast MM-sarjas võistlevad autod võivad bensiini- ja elektrimootori abil saavutada kuni 500 hobujõudu.

Toyota rallitiimi juhtiv Latvala ei taha seda uskuda. «Ma nägin seda artiklit. Võib-olla nad paisutavad asja veidi üle ja see võib olla reklaamitrikk,» kommenteeris ta Ilta-Sanomatile. «Reaalsuses kõlab seda liiga palju. Siiski pean tunnistama, et ma ei tea, kui palju hobujõude uutel autodel tuleb.»

Latvala sõnul on praeguse põlvkonna autod WRC ajaloo kiireimad. Siinkohal peab ta silmas auto võimekust läbida kogu katse kiiresti, mitte auto puhast võimsust, millega on esirinnas 1980ndatel sõitnud B-rühma autod.

Ta kinnitas, et Toyota Yaric WRC on ka kõige parem ralliauto, millega ta oma 20-aastase rallikarjääri jooksul kokku puutus. «See on fakt. Kui vaatame reegleid ja teisi elemente, mis järgmise aasta autosid puudutavad, siis vähemalt paberil ei ole uued autod nii kiired nagu praegused,» avaldas Latvala.

«Ma ei usu, er FIA tahab kiiremaid autosid kui praegused. Pigem vastupidi. Eks siin tuntakse muret ka turvalisuse vaatevinklist,» sõnas soomlane.

Küsimusele, millist mõju avaldavad uue generatsiooni autod rallile üldisemalt, vastas Latvala: «Usun, et võistlused ja sõu on ikka heal tasemel. Reeglite järgi on uued autod ilma aktiivse keskdiferentsiaali lukuta ning neil pole sama palju aerot nagu praegu. Seega on nendega raskem sõita ja see pole pealtvaatajate seisukohalt üldsegi halb asi.»