Olümpiapiletit jahtiv Eesti jõudis veerandfinaali

Egiptus alistas avaringis 44:42 Brasiilia ja jätkab sellega 16. koha heitluses. Kui neil õnnestub lõpetada turniir Jaapanist kõrgemal kohal, tõusevad nad 16. positsioonile ja nopivad endale Aafrika kvalifikatsioonikoha. Kui nad aga jäävad Jaapanist tahapoole, läheb see koht kellelegi teisele, praeguse seisuga Eestile.

Kuna OMile pääsevad maailma edetabeli neli parimat ja seejärel iga maailmajao parim, siis tuleb loota, et hetkel edetabelis viiendat kohta hoidev Itaalia suudab mööduda USAst. Sellega vabaneks Euroopa kvalifikatsioonikoht maailma edetabelis seitsmendat kohta hoidvale Eestile. Samas tuleb selleks seljataga hoida kaheksandal kohal olev Prantsusmaa ja üheksandal kohal olev Ukraina.

Kui Itaalia suudab Lõuna-Koread võita, tõustakse USAst mööda ja Euroopa kvalifikatsioonikoht tuleks Eestile. Selleks oleks veel vaja, et Prantsusmaa ei tõuseks meist punktitabelis mööda. Et see juhtuks, peavad prantslannad jõudma vähemalt finaali ja Eesti ei tohi kindlasti jõuda esinelikusse.