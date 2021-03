Esimese asjana võeti luubi alla Postimehe laskesuusahooaja nopped ning leiti ühiselt, et kui Tiril Eckhoffi asemel võinuks tänavuse aasta staariks valida veel ka kedagi teist, siis üllataja osas mingeid reaalseid alternatiive Sturla Holm Lægreidile polnud.

Luubi alla võeti ka Eesti koondislaste tegemised. Tänavune ettevalmistus oli professionaalsem kui kunagi varem, kuid tulemustes see ei kajastunud. Kas põhjus häirekella löömiseks või tuleks rahulikult osapooltele aega anda?

Mis on meie meestega täpselt lahti? Naiste osas rõõmusõnumeid hooaja jooksul küll tuli, kuid sealgi pole tagalat silmas pidades lood just ülemäära roosilised. Nii jõutaksegi ühiselt tõdemuseni, mis on Eesti laskesuusatamise tõeliseks valukohaks.