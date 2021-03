BLOGI JA GALERII ⟩ CSKA pani viimase veerandajaga Kalev/Cramo korralikult paika

Esialgse info kohaselt peaks Kalev täna mängima täisrivistuses, ainus küsimärk püsib 16. märtsil Zielona Goraga peetud mängu vahele jätnud Chavaughn Lewise kohal. Eesti esiklubi läheb matšile vastu korraliku seeria pealt, viimasest neljast kohtumisest on võidetud kolm.

Moskva CSKA-l on endiselt käsil üsna keeruline hooaeg, kuid paistab, et raskemast seisust hakatakse välja tulema. Ühisliigas hoitakse harjumuspäratult alles kolmandat kohta (13-5), kuid pärast 7. veebruari kaotust Kalevile on neljast mängust võidetud kolm. Napilt tunnistati vaid teise Euroliiga klubi Peterburi Zenidi paremust.