JÄRELVAADATAV ⟩ Rollid vahetunud: Saaremaa pani Selveri kindlalt paika, finalist selgub otsustavas mängus

Poolfinaalidele favoriidina vastu läinud Selver alustaski võimsalt. Võideti kaks mängu kindlalt 3:0 ning kolmandas lahingus omati samuti 2:0 edust matšpalli. Saarlased ronisid aga koduplatsil raskest seisust välja ning panid oma paremuse 3:2 maksma.

See õnnestumine andis Saaremaale kõvasti indu. Täna Tallinnas peetud kohtumises domineeriti Selveri vastu enamikku mängust. Koduperemeestel olid helgemaid hetki vaid kolmandas geimis, kuid reaalset võiduvõimalust lõpuks ei tekkinudki.

See tähendab, et juba finaalkoha kindlustanud Bigbank Tartu peab vastast veel ootama. Tõsi, mitte kaua, sest otsustav kohtumine peetakse juba reedel Saaremaal.

Enne mängu

Nii Selver kui ka Saaremaa olid pärast kolmandat mängu vahepeal isolatsioonis. Saaremaa peatreener Ioannis Kalmazidis tõdes, et kõike arvestades on olukord keeruline, ent loodetavasti suudetakse hooaja seni tähtsaimas mängus siiski edu saavutada. Selver juhib poolfinaalseeriat kohtumistega 2:1.

«Ega see hea olukord pole enne tähtsat mängu. Olime korralikus vormis ja nüüd tuli taas kümneks päevaks isolatsiooni jääda. Aga Selveril on sama seis. Püüame nii heasse vormi tõusta kui võimalik ja õnneks polnud keegi meist haige,» sõnas Kalmazidis, kelle meeskonnast osa sai siiski saalis treenida, sest nemad olid juba varasemalt viiruse läbi põdenud ja tegid ka antikehade testid.

«Püüame endast parima anda, kolmapäeval on hooaja olulisim mäng. Õnneks pole motivatsiooniga probleeme, sest mängijad olid taas ühistrenni pääsedes arusaadavalt väga rõõmsad. Aga mängurütm ja pallitunnetus on loomulikult häiritud. Oleme lisaks ka seerias kaotusseisus ja Selver on väga tugev meeskond. Peame ise väga hästi mängima, et neile vastu saada.»

Selveri peatreener Rainer Vassiljev ütles oma meeskonna seisust rääkides, et kuna nende jaoks on tegu juba teise isolatsioonis olemisega, said nad varasemat kogemust kasutada.

«Ses osas oli see olukord natuke vähem huvitavam tõesti. Õnnelikud me polnud, et jälle paus oli, aga eks see on paratamatus praegusel ajal. Teiste ja enda kaitsmiseks peab nii tegema. Hetkel oleme tavarütmi taastamas, päev korraga toimetame,» kommenteeris ta.

Juhendaja ütleb, et järgmisest mängust kaugemale ei mõelda. «Eesmärk on selge, aga me ei mõtle praegu liiga pikalt ette. Keskendumine on kolmapäevasel kohtumisel. Teame, et hooaega on jäänud kuskil neli nädalat ja need tulevad väga tiheda graafikuga. Püüame maksimumi võtta sellest.»