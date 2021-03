BLOGI ⟩ Eesti lõi küll kaks, aga tšehhid tegid meiega, mis tahtsid

Eesti jalgpallikoondise esimene ametlik mäng uue peatreeneri Thomas Häberli käe all on kõike muud kui tavaline ning kui tahta pilli lõhki ajada, siis tegelikkuses juhendab šveitslase asemel rahvusesindust Poolas üldsegi koondise üle-eelmine peatreener Martin Reim .

Nii selle kui ka koondises tehtud 24 (!) muudatuse põhjuseks on mõistagi koroonaviirus ja sellest tulenevad reeglid. Kui A-koondise nimekiri eelmisel kolmapäeval välja hõisati, vaatas sealt 27 võrdlemisi tavapärast nime. Sellest on praeguseks rivvi jäänud kaheksa (koroona juba varasemalt läbi põdenud) pallurit, ülejäänud mehed on lisatud käigu pealt ning osa võib liituda koondisega veel ka pärast Tšehhi mängu.