VIDEO ⟩ Selveri liidermängija kindlast kaotusest Saaremaale: seda poleks küll oodanud

«Seda [viiendat mängu] me spordihuvilised ju praegusel ajal, kui midagi teha pole, tahamegi. Aga nali naljaks. Seda ei oodanud ega osanud ette näha. Kuidagi tühi tunne on. Algusest peale läks kangutamiseks ja mõnusat olekut polnudki. Ei suutnud oma asja kuidagi ajada. Kas või eilse trenni põhjal ei osanud seda oodata. Põnev. Mõlemal olid võrdsed tingimused, järelikult said nemad paremini hakkama,» märkis Teppan.

«Eile oli kõik väga hästi, ei osanud midagi ette näha. Vahest on nii: proovisid ühelt ja teiselt poolt. Kuidagi väga raske ja mitte üldse see, mida igapäevaselt oleme harjunud tegema. Vastase tegur on alati sees, aga mis seal ikka. Lootsime täna asjad ära lõpetada, aga reaalsus on teine ja [reedel] tuleb väga põnev otsustav mäng.»