Avavärava löönud Sappinen kiitis Vassiljevi filigraanset söötu

«Värav sai alguse sellest, millest pikalt enne mängu rääkisime: nende liini taga on ruumi ja Kostja leidiski hea sööduga mu üles. See oli nii hea sööt, et mul oli isegi aega paar sekundit vaadata, kuhu lüüa. Ja kõik õnnestus,» kirjeldas ründaja oma koondisekarjääri seitsmendat tabamust.

Samas ei maksa kahte löödud väravat alaväärtustada, kuivõrd Eesti koondis on viimase kahe aasta jooksul löönud 20 ametliku mänguga üldse kokku 10 väravat. «Ma võin küll eksida, aga jalgpallis tekib üldiselt iga mäng üks võimalus. Ja kui see tekib, siis tuleb lihtsalt ära lüüa. Loodan, et nii ka jätkub,» sõnas Sappinen, kelle hinnangul on vaatamata kiirele kokkuklohmimisele koondises praegu väga mõnus ja ühtehoidev punt.