Mäletatavasti oli Grosjean enne möödunud aasta Bahreini GP-d saanud teada, et tema karjäär kuninglikus vormelisarjas on lõppemas. Sestap lootis ta lahkudes hea mulje jätta, mida ta kaudselt ka tegi.

Bahreini GP avaringil lendas ta enam kui 200 kh/h kiirusega rajapiiretest läbi ning tema vormel purunes kaheks ja süttis põlema. Kokkupõrkel on arvutatud, et Grosjeanile mõjus 56 G-line jõud. Sellest hoolimata tunnistas prantslane, et see pauk polnud kuigi tugev ning peale pisukest kogumist oli tal selge pilt, mis toimub.