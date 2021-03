Kuklasse saadud obadusest surnud hokitalendi ema: sooviksin kohtuda mängijaga, kes selle olukorra põhjustas

Nüüd sooviks Faizutdinovi ema Jelena Faizutdinova kohtuda Tjuviliga, et teda samuti säärases olukorras lohutada. «Ma ei süüdista teda mitte milleski. Praegune olukord on ka tema jaoks väga keeruline, sest säärast asja pole võimalik lihtsalt läbi elada. Ma tahaks temaga lihtsalt kohtuda ja öelda talle otse, et vähemalt mina ei süüdista teda milleski. Soovin talle lisada, et ta mängiks edaspidi just minu poja nimel. Ta peab saama tuge ja mentaalselt sellest välja tulema,» vahendas Komsomolskaja Pravda naise sõnu.