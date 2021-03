Valitsus eraldas Rally Estonia korraldamiseks 2,5 miljonit eurot

«Eelmisel aastal Eestis esmakordselt toimunud MM-ralli osutus nii edukaks, et see kuulub WRC-sarja võistluskalendrisse ka sel ja järgmisel aastal. Valitsus toetab ettevõtmist, sest usume Rally Estonia meeskonna edusse, kes on seda juba 11 aastat professionaalselt vedanud,» ütles kultuuriminister Anneli Ott. «Märkimist väärib ka see, et eelmisel aastal toimunud rallil ühtki nakatunut ei leitud ning korraldajad teevad Terviseametiga igakülgset koostööd, et osalejad ja külalised saaksid turvaliselt võistlust nautida,» lisas ta.

Autoralli maailmameistrivõistluste etapp võimaldab tutvustada Eesti riiki, kultuuri ja ajalugu ning sellel on positiivne mõju majandusele. «Suursündmus toob Lõuna-Eesti kiiretele kruusateedele võistlema maailma parimad sportlased ja võistkonnad, mida omakorda jälgivad üle maailma miljonid fännid. Tänavu on plaanis teha ülemaailmne otseülekanne, mille kaudu tutvustatakse Eestit enam kui 155 riigis. See suurendab meie tuntust ja atraktiivsust reisisihtkohana,» lisas Ott.

Valitsus toetab WRC sarja etapi korraldamist, sest seda ei ole võimalik rahastada vajalikus mahus rahvusvaheliste kultuuri- ja spordisündmuste meetmest. Põhjus on selles, et sündmuse majanduslik mõju jääb koroonaviiruse leviku piirangute tõttu sel aastal väiksemaks, kui meetme tingimused sätestavad. Eraldatavat toetust ei loeta ka riigiabiks, sest tegemist on rahvusvahelise spordialaliidu tiitlivõistluse süsteemi kuuluvat võistlusga ehk MM-sarja ametliku etapiga. Ürituse korraldamise eelarve on kokku ligi 4,4 miljonit eurot.

Eelmisel aastal toimus WRC Rally Estonia Eestis esmakordselt. Vaatamata koroonaviiruse levikust tulenenud piirangutele sai sündmusest kohapeal osa üle 26 000 inimese nii Eestist kui ka välismaalt. See oli ühtlasi esimene autoralli maailmameistrivõistluste etapp, mis korraldati pärast koroonaviiruse puhangut. Rally Estoniast toodeti otseülekanded üle maailma, millega Eestis toimuv suursündmus jõudis 740 miljoni inimeseni.