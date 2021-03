Tartu peatreener jälgib huviga konkurente, kuid tal pole vahet, kes finaalis vastu tuleb

Esimese finalisti ehk Tartu Bigbanki peatreener Alar Rikberg jälgib huviga teist poolfinaalseeriat. «Mulle meeldib, et see seeria selline on olnud. Kui enda meeskond ei mängi, siis hoian pöialt tasavägisele ja publikule palju pakkuvale võrkpallile. Ja ses osas on see olnud väga vinge. Seeria oli ühel hetkel väga ühekülgne ja pöörati siis täiesti pea peale. Emotsionaalselt on kindlasti eelis Saaremaal, kes tuli «rongi alt» välja. Lisaks on neil viimases mängus kodusaali eelis ja ses osas on nad favoriidid. Samas olen ma kindel, et Selver kaht sellist mängu järjest ei tee ja reedel näeme teistsugust Selverit,» sõnas Rikberg.