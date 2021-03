Ogier: praegu pole mingit mõtet MM-sarja juhtida

Kuna hooaeg on alles nõnda alguses, siis Ogier väga ei pabista, mis täpsemalt punktitabelis toimub. «Hooaeg on veel pikk ja arvestades stardijärjekorra seadmist, siis pole ka kruusarallidele esikohalt just kõige parem vastu minna,» selgitas Ogier WRC-le antut intervjuus.

Järgmine ralli toimub siiski veel asfaltil, kuid pärast seda on tõesti tulemas järjepanu mitmed kruusarallid. Nendest Portugal, Keenia ja Sardiina on väga lähestikku kalendrisse paigutatud.

Portugalis ja Sardiinias on esimeselt stardipositsioonilt rallit alustada tõesti tihti keeruline. Tuleb ju teistele hakata jälge puhtamaks sõitma ning sellega kaotatakse väärtuslikku aega. «Ootan juba väga Horvaatias kihutamist. Nüüd on ka ralli juba tavapärase pikkusega ning see on hea, sest naudin igat kilomeetrit, mida saan Toyota roolis sõita. Horvaatia MM-etapp saab olema kõikide jaoks midagi uut,» vaatas Ogier tulevikku.