Iluuisutamise MMil anti teada juba teisest koroonajuhtumist

Nimelt andis Rahvusvaheline Uisuliit (ISU) oma kodulehel teada, et juba teine MMil viibiv inimene on andnud positiivse koroonaproovi.

Küll kinnitas ISU, kes mõlemad senised koroonapositiivsed proovid on antud enne mulli sisenemist ning kumbki inimene pole pärast oma positiivse tulemuse teada saamist ühegi mullis viibiva inimesega kokku puutunud. See siiski ei tähenda, et viirus ei võinuks mõne lähikontaktsega juba varem mulli jõuda.