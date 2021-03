Teada on lihtsad fakti: ralli koosneb 20 kiiruskatsest ning selle kogupikkus on 300,32 km. Ent millised need katsed täpselt on, seda sõitjad ei tea. Jah, eksisteerib küll eelnevate aastate videosid ning tänavugi on ajakirjanikud juba mõned katsed läbi sõitnud, kuid see täisgaasil kihutavaid rallimehi legendi koostamisel just liiga palju ei aita.