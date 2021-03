Venemaa murdmaasuustaja: mis oli Obertsdorfi MMil põnevat? Nägin Kläbo paljast ülakeha

Nimelt on Stepanoval nüüdseks alatiseks kasutada mälupilt särgita Johannes Høsflot Klæbost, nagu selgus venelanna hiljuti Sport-Expressiile antud intervjuust, kui talt päriti meeldejäävate sündmuste kohta.

«Nägin MMil näiteks palja ülakehaga Klæbot. Enne üht MMi starti õnnestus mul treeningul mitmel puhul koos suusatada ka Theresa Johaugiga. Lisaks vahetasin mõned sõnad Helena Fossenholmiga: kasutasime suhtluseks Instagrami. Üldiselt oli väha huvitav näha, kuidas A-koondised tegelikkuses töötavad: erinevused juunioride omadega on ikkagi väga suured,» sõnas ta.

Pärast MMi Šveitsis Engadinis toimunud MK-etapil õnnestus venelannal 30 km vabatehnikastiilis jälitussõidus esmakordselt ka MK-punkte teeniga ning praeguseks on Stepanova suunanud pilgu juba Pekingi taliolümpia suunas.

«Nagu Napoleon on öelnud, siis iga sõduri paunas on peidus marssalikepike. Arutame täpsemaid plaane veel [treener] Igor Soriniga, kuid meie ambitsioonid on selles osas ikkagi ühised,» lausus venelanna.