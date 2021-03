«Olümpiamängud toimuvad. Punkt,» ütles Eesti Olümpiakomitee peasekretär Siim Sukles Tokyo mängude kohta Kuku raadio saates «Nädala tegija,» kui saatejuht Meelis Atonen oli juba kaks korda küsimusi sisse juhatanud kui-vormis.

Sukles võttis saates luubi alla, kes meilt on olümpiale minemas, kellel veel selles keerulises olukorras võimalused on olemas ja kuidas olümpia seekord üldse toimub.

Ta tunnustas, et mõned päevad pärast eriolukorra välja kuulutamist eelmise aasta märtsis tegi valitsus uue otsuse, mis avas Audentese spordikeskuse olümpiamängudele minevatele sportlastele, olümpiakomitee sai organiseerida arstid ning panna paika hügieenitingimused ja meie tipud said trenni teha. Eriotsusega oli lahti ka Pärnu sõudebaas, nii et ka sõudjad said harjutada.

«Mitte mingis muus riigis sellist võimalust ei olnud,» võrdles Sukles. «Me isegi viskasime omavahel nalja, et kui olümpiamängud oleks toimunud eelmise aasta suvel, oleks olnud Eesti sportlastel selge eelis. Tegelikult oli ainult vähem kui kümme päeva lockdown, kus meie tipud ei saanud trenni teha ja siis oli Audentes lahti.»

Tänavu saavad trenni teha kõik, kes on Eesti koondiste nimekirjas, sealhulgas noored.

Sukles rõhutas, et olümpiakoha saavutanud inimesed on seda teinud ropu töö tulemusena, aga nüüd alles hakkab viimistlemine pihta. Hetkel on välja võideldud 14 kohta, aga kui osadel spordialadel on see võidetud inimesele endale, siis teistel riigile. Viimaste puhul hakkab pihta sisemine võistlus, kes konkreetselt selle koha täidab. Kohati on riigisisene konkurents vaat et hullemgi, näiteks kümnevõistluses on juba kuus väga head sportlast.