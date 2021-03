Dortmund määras Haalandi hinnasildi

ESPNi andmetel määras Dortmund ründajale, kes liitus nendega möödunud aasta jaanuaris, 180-miljonilise hinnasildi. Haalandi lepingus on olemas ka väljaostuklausel, kuid see aktiveerub alles 2022. aasta suvel. Algselt raporteeriti, et väljaostuklausel on 75 miljonit eurot, kuid Bildi andmetel ületab see siiski 100 miljonit.