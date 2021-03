Puhas vabakava tõi Selevkole ajalooliselt kõrge koha ja olümpiapileti

Kui neljapäeval sõidetud lühikavas teenis ta 70,74 punkti, siis vabakavas hinnati eestlast juba 151,32 punktiga. Kahe kava eest teeb see kokku 222,06 silma.

Kui lühikava järel oli Selevko 24., siis puhas vabakava ja üks neljakordne hüpe on talle kindlustanud vähemalt 16. koha. Ühtlasi tähistab see Eesti meeste parimat tulemust maailmameistrivõistlustelt. Eelnevalt kuulus see Margus Hernitsale, kes sai 1998. aastal 18. koha.