27-aastane norralane on saanud Ljubljana ülikooli kliinikumis väga head ravi ning nüüd on aeg ta koomast üles äratada. «Kõik on läinud plaanipäraselt. Tande on väga hästi paranenud ning tema olukord on stabiilne,» selgitas Norra suusahüppekoondise arst Guri Ranum Ekäs.