Lühikava järel 19. kohta hoidnud Kiibust ennastki üllatas, kuidas ta vabakavaga nii suure tõusu tegi. «Ma ei seadnud endale otseselt mingeid kohti eesmärgiks. Plaan oli sõita kava puhtalt. Aga see oli kindlasti rõõmustav, et enam-vähem puhas esitus andis vabakavas 12. koha, see näitab midagi.»