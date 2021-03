Vigastusega kimpus Täht saab EMi silmas pidades suvel nii palju puhkust kui vaja

Sama vigastus tabas nurgaründajat ka novembri lõpus ning siis oli meie mees platsikõrval ligemale kolm kuud. Kuigi praegune rebend ei tekkinud sama koha peale, usub näiteks Tähe hea kamraad, Tallinna Selveri diagonaalründaja Renee Teppan, et need vigastused on omavahel seotud.

«Kui talvel Robil tekkis kõhulihasesse 2,5-sentimeetrine rebend, siis nüüd on see 1,5 sentimeetrit. Idee poolest võiks taastumisperiood olla seega lühem. Teisalt tekitab kõik see aga muret nii talle kui ka teistele. Ma usun, et need vigastused on ikkagi omavahel seotud, kuigi rebenenud koht polnud sama,» vahendab Võrkpall24.ee pommitaja «Kulgse geimi» taskuhäälingusaates öeldut.

Tartu Bigbanki peatreener Alar Rikberg meenutas seejärel podcastis, kuidas mõned tema hoolealused on sarnasest vigastusest taastunud. «Mateusz Malinowskil jäi Lubinis seetõttu kaks hooaega vahele ja Nicolas Szerszenil Resovias sisuliselt üks hooaeg. Hoidsime Szerszenit jõuga veel paar-kolm nädalat kinni – ütlesime, et kuigi kõik on korras, siis «ära veel tagasi tule» -, aga ka see ei aidanud,» sõnas juhendaja ning lisas, et Täht saab suvel koondises täpselt nii palju puhkust kui vaja.

«Robi jaoks on siin üks selge stsenaarium. Eestist tuleb leida arst ja füsioterapeut, kes on selle vigastusega kokku puutunud ja oskavad õige ravi määrata. Ma ei näe üldse põhjust, miks Robi Euroopa Kuldliigas peaks tänavu mängima. Pigem peab kogu sellele asjale olema lähenetud Robi edasist karjääri ja sügisest EM-finaalturniiri silmas pidades,» sõnas koondises abitreeneri rollis olev Rikberg.