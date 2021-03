TÄNA OTSEPILT ⟩ Tartu tahab Saaremaa kodus tiitli kindlustada

Enne mängu:

Eelmisel pühapäeval toimunud seeria esimese kohtumise võitis Tartu koduväljakul 3:0. Mängu jäi kahjuks varjutama Saaremaa liidri Hindrek Pulga vigastus kolmanda geimi alguses.

Bigbanki resultatiivsematena tõid Märt Tammearu ja Albert Hurt kumbki 14 punkti (+11 ja +7), 10 punkti (+4) lisas Siim Põlluäär ja 8 (+7) Kevin Soo. Alar Rikbergi juhendatava Bigbanki vastuvõtt oli 53%, rünnakuid lahendati 57-protsendiliselt, blokipunkte teeniti 5 (4 sulustamist sai kirja Soo) ning servil löödi 6 ässa ja eksiti 17 pallingul.

Saaremaa kasuks tõid 7 punkti nii Hindrek Pulk (-2), Carlos Wennder Lopes (4) kui Keith Pupart (+6). Saaremaa vastuvõtt oli 57%, rünnak 38%, blokiga saadi 1 ja serviga 2 punkti (12 viga).

Bigbanki peatreener Alar Rikberg oli rahul, et meeskond suutis pärast pikka mängupausi ühe geimiga oma mängu leida. «Olime rabedad, ettevaatlikud ja vigaderohked esimeses geimis. Ma olen väga rahul selle üle, et meil kulus rütmi leidmiseks aega üks geim. Kartsin hullemat, aga täna sai pärast avageimi määravaks värskus. Meil seda värskust oli, näha oli, et saarlased olid väsinud, vastaste treener tegi selelst tulenevalt ka vahetusi, mis olid juba mõtetega järgmises mängus,» sõnas Rikberg.

Saaremaa peatreener Ioannis Kalmazidis tõdes, et kahju on avageimi lõpust ja muidugi Pulga traumast. «Kui meil poleks avageimi lõpus nii palju ebaõnne olnud, oleks mäng ehk teisiti kulgenud. Aga me ei saa oleksitega mängida, see on reaalsus. Kõige rohkem on muidugi kahju Hindreku vigastusest,» sõnas juhendaja.