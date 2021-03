FOTO ⟩ Legendaarne kergejõustiklane on raskelt haige

«Käisin Kuu varjuküljel, et näha kuidas asjad töötavad. Tulin tagasi koju pikemat teed mööda. Leppisin Major Tomiga kokku, et ta võtab minuga ühendust, kui minu aeg on otsakorral. Kolm nädalat kosmoses olid külmad ja üksildased,» kirjutas Sjöberg, lisades lõppu teemaviite #notmytime (veel pole minu aeg – toim).