Laskesuusahooaja üks suuremaid üllatajaid leidis kolleegide seast armastuse

«Tahtsin ta Norrasse viia, aga see ei läinud läbi. Seejärel veetsime enne tema koju lendamist koos aega,» rääkis 24-aastane norrakas VG-le.

Kuigi nende suhe püsis pikalt saladuses, siis Östersundi MK-etapil jäädi lõpuks koos kaamera ette. «Armastusel on imelikud viisid ja sa ei saa kõike planeerida. Järsku võib ilmuda tore üllatus ja siis on lõbus,» seletas Lägreid.

Ta on hetkel rõõmus ja näitab tänu sellele suusarajal ka paremaid tulemusi. Oma osa sellest on täita ka Levinsil. «See oli täielik kokkusattumus, et hakkasime Instagramis üksteisega suhtlema. Vestlused muutusid sagedasemaks ja sellest kasvas välja tore sõprus,» rääkis ta, kuidas noored üksteist leidsid.