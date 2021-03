Eesti rallitalenti peetakse MM-heitluse üheks soosikuks

Juunior WRC-sarja pressiteates toodi välja mitmed nimed, kes võivad tänavu hakata võitude nimel võitlema. Nende hulgas on ka Virves, kes mullu saavutas selles sarjas Rally Estonial kolmanda koha.

«Ma olen rohkem kui elevil, et saan võistelda sellises kõrgetasemelises sarjas nagu juunior WRC, eks ole näha, mis saab! Tegin 2020. aastal juunior WRC arvestuses kaasa Rally Estonia ja see oli tore kogemus. Tegin suhteliselt kontrollitud sõidu ja proovisime vältida lolle vigu ning jõuda lõppu,» rääkis eestlane.

«Sel aastal ei ole see nii lihtne, selles võin kindel olla. Teeme enne Horvaatiat ettevalmistava ralli Sanremos. Ma ei ütle, et me surume Horvaatias võitu, aga kunagi ei tea,» lisas Virves.