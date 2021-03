Bolšunovi ootamatu loobumine lemmikdistantsist tekitas ärevaid küsimusi

Bolšunov oli küll esimene, keda nähti võistluspaigas sooja tegemas, ent starti ta ikkagi ei tulnud. Venemaa meediale tekitas see rohkelt küsimusi, millest peamine oli: kas meie koondise liidriga on ikka kõik korras?

Poodiumi kolmandale astmele kerkinud Larkov tunnistas, et tundis Bolšunovist puudust. «Ta pidi startima pärast mind. Lootsin, et suudan tema tuules püsida nii kaua kui võimalik, aga ta... Mul on hea meel, et tulin isegi ilma tema abita pronksile.»