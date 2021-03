«Võrkpallijuttude» 9. saate peategelaseks on Avo Keel ja kõrvaltegelaseks Pärnu Võrkpalliklubi. Käisime Keelega koos metssea varitsusjahil ja uurisime, mida see hobi talle annab ja mis tunne on pea neli tundi ühe koha peal pimedusse vaadata, kuulatada ja oodata.