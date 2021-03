Rootsi koondis: vastane, keda Eesti pole suutnud veel kordagi hammustada

Seni toimunud 17 mängust on rootslased võitnud 14, lisaks on kolm kohtumist lõppenud viigilise tulemusega. Keskmiselt on nendes kohtumistes löödud 4,17 väravat mängus ning üldine väravatevahe on Rootsi kasuks 54:17.

Suur osa nendest lahingutest toimusid aga enne sõda, esimese Vabariigi aegu. Pärast Eesti taasiseseisvumist on vutiväljakutel vastamisi mindud viis korda ning see saldo on Eesti poolt vaadates 0 võitu, 2 viiki ja 3 kaotust.

Viimati läksid kaks Läänemere-äärset riiki omavahel vastamisi 2018. aasta jaanuaris Araabia Ühendemiraatides toimunud sõprusmängus, mis lõppes 1:1 viiga.

Puht statistiliselt - 0 võitu 17 mängust - on Rootsi koondis Eesti jaoks üks ebameeldivamaid vastaseid. Järgmised riigid, kellega sinisärgid on palju kohtunud, kuid samamoodi siiani jäänud kuivale on Türgi (0-3-5), Šotimaa (0-2-6) ja Portugal (0-1-7).