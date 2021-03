VIDEO ⟩ Hulljulge prantslane püstitas Soomes muljetavaldava maailmarekordi

Vabasukeldumine on väga ekstreemne spordiala, sest vee all ujumiseks ei kasutata hapnikuballooni ning vahemaad ujutakse hinge kinni hoides. Prantslane Arrthur Guerin-Boëri on selle ala üks vägevamaid nimesid ning eelmisest nädalast kuulub tema nimele ka maailmarekord.