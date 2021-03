Analüüs ⟩ Eesti uskus küll lõpuni, kuid klassivahe vastu roosade prillidega ei saa

See paraku ei õnnestunud ning päris lõpu eel – 88. minutil – tehti ülejäänud kolm vahetus, mis olid juba võrdlemisi sümboolsed.

Nii Tšehhi kui ka Valgevene vastu võrku sahistanud Henri Anieril täna ühtegi reaalset väravavõimalust ei tekkinud. FOTO: FREDRIK SANDBERG/AFP

Kaks sammu sissepoole, kaks sammu väljapoole. Teist mängu järjest väravas tegutsenud Matvei Igonenile täna midagi ette heita pole, kuid avapoolajal jäi puurilukk – eriti tsenderduste ja standardolukordade ajal – silma oma kergelt ebaleva olekuga.

Sellega meenus omal ajal kokku 27. korral Eesti koondise väravat kaitsnud Artur Kotenko, keda kiideti alati tema reaktsioonitõrjete eest - sealt ka hüüdnimi Kass Artur - kuid kelle suurimaks miinuseks oli samamoodi kõrgete pallide kaitsmine/tõrjumine/klaarimine.

Igonen puhul oli nii täna kui ka laupäeval Valgevene vastu näha, kuidas ta väravasuul enda positsiooni otsis ning oli väljatulekutel/situatsioonides kahtlev ja ebalev. See ei tähenda siiski, et kõrged pallid oleks automaatselt floraka nõrkuseks, kuid ümber ei saa ka faktist, et see ikkagi silma riivas.

Loodame, et sel korral sai selle ajada vähese mängupraktika kraesse, kuivõrd Flora tänavu veel koduliigas väljakule jooksnud pole.

Matvei Igonen tegi postide vahel soliidse partii, kuid teatud elementide puhul oli näha rabedust. FOTO: Jana Pipar/jalgpall.ee

Puri näitas kindlust. Eesti koondise viieliikmelise kaitseliini kõige kindlam sammas oli täna tavapäraselt hoopis kõrgemal tegutsev Sander Puri.

Väga suurt rolli mängisid selles kogemused: sest kui Puri jooksis koondise särgis väljakule 81. korda, siis ülejäänud neljal tagalamehel oli enne tänast kamba peale vastu panna 23 kohtumist.

Puri hea mängu varjus said julgustust ka need vutisõbrad, kes tagusid Valgevene mängu järel trummi «Miks Õigus, mitte Puri?» Jah, tagantjärele on alati tore räusata, kuid siinkohal tasub meelde tuletada, et...

a) Õigust eelistati Valgevene vastu kuna nähti, et standardolukorrad valmistavad meile probleeme, mistõttu läks vaja pikemat mängijat (Puri 177 cm vs. Õigus 184 cm)

b) Ka Puri on olnud noor ja roheline, nagu Õigus Valgevene vastu. Täpsem intsident pärineb kümne aasta tagusest ajast, kui Puri teenis kohtumises Fääri saartega kaks kollast kaarti. Neist teine tuli siis olukorras, kus (praeguseks vana ja kogenud) Puri polnud rahul kohtuniku pehme vilega ning viskas palli vihaselt vastu maad.

Ehk loo moraal: kõik peavad omad vitsad ise kätte saama, kuidas teisiti kasvada «vanaks ja kogenuks».

Sander Puri tegi Rootsi vastu igati soliidse partii. FOTO: Jana Pipar/jalgpall.ee

Varju jäänud seeriad. Seda, et Eestil jäi sellest koondiseaknast näppude vahele kolm kaotust, võib pidada ootuspäraseks. Rahvusesinduse olukord oli äärmiselt keeruline, kuid vähemalt ei jäänud me üheski mängus häbisse. Kutid andsid endast maksimumi ja nagu ütles ka Martin Reim: ükskõik, mida keegi kusagil ütleb, mina olen poiste üle uhke.

Pealegi lõime me neli väravat! Aga...

Selle kõige varjus jätkusid ka kaks nukrat jada. Nimelt pole Eesti koondis võidurõõmu tundnud nüüd 20 järjestikuses kohtumises. Meie viimane triumf pärineb 2019. aasta märtsist, kui alistasime maavõistlusmängus 1:0 Gibraltari.

Teine jada sai alguse aga sada aastat tagasi, kui Eesti ja Rootsi esimest korda omavahel vastamisi läksid. Juba 1921. aastal oli kahe koondise tasemevahe ilmne: Eesti rahvusesindus oli kõigest aasta varem üldse esimest korda kogunenud, Rootsi aga mänginud selleks ajaks juba kolmedel olümpiamängudel.

Ometi õnnestus meil August Lassi imeliste tõrjete toel toona rootslastega 0:0 viigistada ning pärast kohtumist olla Tiigiveski spordiplatsi äärde kogunenud pealtvaatajad – keda eri hinnangutel oli 3500–5000 – kollkipri kätel väljakult ära kandnud.

Hiljem on Eesti ja Rootsi omavahel madistanud veel 17 korda, kuid võidurõõmu meie veel tundnud pole. Näppude vahele on jäänud kõigest kaks viiki – 2016. ja 2018. aasta jaanuarikuistest sooja maa laagri sõpruskohtumistest – ülejäänud 15 mängu on lõppenud Rootsi triumfiga.

Sellise saldo juures (0-3-15) on rootslaste näol tegemist Eesti koondise kõige õnnetuma vastasega. Selles arvestuses järgneksid neile Portugal (0-1-7), Šotimaa (0-2-6) ja Türgi (0-3-5).