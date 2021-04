FIFA 21 e-Jalgpalli Eesti meistritiitel rändas Tallinna Kalevisse

Esimesel finaalturniiril tagas koha finaalis üks turniiri suuremaid favoriite Kristjan Baumann, kes kuulub Tallinna Kalevi e-spordi võistkonda. 15-aastane noormees on ennast Eestis FIFA pildil ammu tippu mänginud, tulles eelmisel aastal Eesti jalgpalli E-meistrivõistlustel teisele kohale. Lisaks kuulub noor FIFA-talent eelmisest aastast Saksamaa professionaalse e-spordiagentuuri eSportsReputation alla. Teisena tagas esimeselt turniirilt edasipääsu 16-aastane Kris Õmblus, Tartu Kalevi Jalgpalliakadeemia eest päriselt jalgpalliplatsil käinud noormehe jaoks on seesugusel suurel FIFA finaalturniiril osalemine esmakordne kogemus.

Teisest kvalifikatsiooniturniirist pääsesid edasi Aleksander Ojari ja Carl Robert Mägimets. Mõlema noormehe jaoks on samuti antud finaalturniir esmakordseks seesuguseks suureks kogemuseks. Samuti on mõlemad noored päriselt jalgpalliplatsil kõvasti aega veetnud. Ojari mängis kuni 2017. aastani FC Floras ning lõi U17-eliitliigaski 5 väravat. 19-aastane Carl Robert Mägimets on Tartu Tammekas aga siiani aktiivne mängumees, kes sel aastal juba ka Eesti jalgpalli kõrgliigas koosseisu mahtunud. Mägimets käis 2018. aasta lõpus koguni Itaalia kõrgliigaklubi Hellas Verona juures testimisel.