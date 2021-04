Venemaa suusataja meenutas, kuidas norralased enne starti astmaravimit kasutasid

Nimelt leidis 42-aastane suusataja, et osad Norra sportlased peaksid neile määratud eriravimite tõttu võistlema puuetega inimeste kategoorias. «Palju on räägitud norralaste meditsiinilistest erilubadest. Nad on erinevate vahenditega väga kavalad. Veendusin ise, et MK-etappidel on võimalik norralannasid võita, kuid MMidel polnud see mingil juhul võimalik,» sõnas Rotševa ning lisas, et ei oska öelda, kas mõnel Venemaa sportlased on samamoodi keelatud ainete kasutamiseks meditsiiniline eriluba.