Kalev/Cramo koduliigas ei vääratanud

Kalev/Cramo jätkab Eesti-Läti ühisliiga Maarjamaa tabeliliidrina, neil on koos nüüd 19 võidu ja 2 kaotust. Teist kohta hoiab Pärnu Sadam (17-6) ning kolmandana on ühisest finaalturniirist osa võtmas Rapla Avis Utilitas (13-11).

Kuigi mänguliselt pole võimalik alumisel kvartetil enam Final Six turniirile jõuda, võib siiski juhtuda, et kellelgi avaneb neist säärane võimalus. Nimelt on Eesti-Läti liiga juhatus otsustanud, et kui keegi esikolmiku klubidest määratakse isolatsiooni, pakutakse finaalturniiril osalemise võimalust vastavalt paremusjärjestuse järgmisele võistkonnale.