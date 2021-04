Surmav viirus on jõudnud otsapidi Austriasse: olukord on paljuski võrreldav koroonaga

Haim-Swarovski perekondade talli esindaja Klaus Haim ütles Kronen Zeitungile, et herpesviirus on jõudnud ka nendeni. Kaks hobust on surnud, 20 nakatunud. «Võitleme selle vastu päeval ja ööl, oleksime nagu intensiivravis,» sõnas ta. Haim lisas, et nad on oma hobused vaktsineerinud, mis on aidanud olukorda natukenegi kontrolli all hoida.