VIDEO ⟩ Verised püksid ja oma vanemate ründamine – nimekates klubides mänginud jalgpallur on skandaali keskmes

Kohaliku meedia teatel kutsus Guarini pere talle politsei ning internetti postitatud videos on näha, kuidas korrakaitsja tirib veriste pükstega jalgpallurit ning üritab teda seejärel maha rahustada. Praeguseks pole selge, kas veri oli Guarini või kellegi teise oma. Colombia meedia kirjutab, et vutimees oli mõnuainete mõju all.