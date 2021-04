VIDEO ⟩ Kas kohtunikud röövisid Žalgiriselt Euroliigas võidu, et nimekat klubi aidata?

Intsident juhtus mõned sekundid enne lõpuvilet. Tol hetkel ühe punktiga peal olnud Žalgirise ääremängija Nigel Hayes lõi Bayerni tagamehelt Wade Baldwinilt põrgatuselt palli auti. Kohtunikud näitasid, et pall läheb Leedu klubile, ent olukord vaadati kordusest üles.

Pärast mitmeminutilist nõupidamist aga otsust muudeti. Seejärel teenis Vladimir Lucic kaks vabaviset, realiseeris mõlemad ja Bayern teenis mesimagusa võidu. Kohtumise järel on aga kohtunikud saanud väga palju kriitikat.

Internetiavarustes videod, kust võib üsna selgelt välja lugeda, et eelnimetatud situatsioonis puudutas pall viimasena Baldwini näppe. Sellele vaatamata otsustasid õigusemõistjad aga teistpidi. Vaata olukorda videost:

Reeglid näevad ette, et kui videokordusest pole võimalik adekvaatset infot saada, jääb kehtima varasem otsus. Seega pidi kohtunikud olema kindlad, et pall läks auti Hayesist.

«Raske olukord. Alguses tundus, et Žalgirise mängijast läks pall auti. Aga kordusest paistis ühe nurga alt, et mänguvahendile võis Bayerni mees näpud vahele saada,» rääkis Leedu kohtunikekomitee juht Kestutis Pilipauskas 15min.lt-le.

Euroliigaski vilistav arbiiter Jurgis Laurinavicius lisas, et tema kõnealuse situatsiooniga veel kursis pole, ent kohtunikel on teatud eelised. Neil on võimalus kordusi näha rohkemate nurkade alt ja mis veelgi olulisem: parema kvaliteediga.