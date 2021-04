VIDEO ⟩ Venemaa meistrivõistlusel sattusid vihased suusatajad keppipidi kokku

Pärast finišit läks arveteklaarimiseks. Bõkov sõitis Afanasejevi ette, kostitas konkurenti sõimuga ja virutas suusakepiga nõnda kõva obaduse, et viimase sõiduvahend läks pooleks. Udmurtia mees ei jäänud võlgu ja vastas samuti hoobiga.

Pärast seda rahunesid mõlemad aga maha. Vähemalt videopildist tundus, et rusikad sel korral käiku ei läinud.

«Kaks võistkonda eemaldati võistluselt ebasportliku käitumise eest. Olen sellises käitumises väga pettunud. Teatasin kohe kohtunikele, et kollasest hoiatuskaardist ei piisa, diskvalifitseerimine oli ainus võimalus. Patused vaatasid video üle ja said aru, et kumbki polnud süüdi. Mõlemad vabandasid,» ütles alajuht Jelena Välbe kodumaa meediale.