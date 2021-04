Dopingureeglite rikkumise eest ülipika võistluskeelu saanud staar võib pääseda Tokyo olümpiale

Kolme korral olümpiavõitjaks ja 11 puhul maailmameistriks kroonitud hiinlase kahtlased teod jäävad paari hooaja tagusesse aega. Väidetavalt hiilis Yang pika perioodi jooksul eemale dopinguproovidest. Lisaks seisis süüdistuses, et sportlase ema tellis jõmmid, kes poja testid toore jõu ja vasarahoopidega hävitasid.

See aga atleeti ei päästnud. Rahvusvaheline antidoping (WADA) pakkus spordikohtule (CAS) välja, et võistluskeeld võiks olla kaks kuni kaheksa aastat. Otsustati lajatada maksimumiga, mis tähendanuks sisuliselt praeguseks 29-aastase ujuja karjääri lõppu.

Nüüd saabus aga teade, et Yang kaebas otsuse edasi Šveitsi ülemkohtusse (Swiss Federal Supreme Court). Sportlase advokaadid rõhuvad hagis sellele, et CASi president Franco Frattini on varasemalt sotsiaalmeedias postitanud Hiina vastaseid sõnumeid.