VIDEO ⟩ Drell säras kaitses ja oli mitmekülgne, kuid Pesaro nigel seeria jätkus

Pesaro hoog on viimasel ajal olnud kehv. Nad on meistrivõistlustel kaotanud viis kohtumist jutti ning viis vooru enne põhihooaja lõppu ollakse kümnendad, kuid neil on sama palju võite kui viimasel play-off kohal ehk kaheksandal positsioonil asetseval Bologna Fortitudol.