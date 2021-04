FOTO ⟩ Tipptennisistid sõuavad abieluranda, kihlasõrmus maksis 700 000 eurot

Prantslase ja ukrainlanna pulmauudis tuli tennisesõpradele paraja šokina, sest vaid kuus nädalat tagasi teatasid nad ühisavalduses, et võtavad oma suhtes aja maha. «See otsus oli uskumatult raske, sest armastame teineteist endiselt,» ütlesid nad.

Armastuse jõud viis Monfilsi ja Svitolina aga taas kokku. Pulmad on planeeritud käesoleva aasta juulisse.

Ukraina portaal Sport.ua kirjutas, et 34-aastane prantslane palus oma armastatu kätt sõrmusega, mis maksis 700 000 eurot. Väljaande sõnul on tegemist on 5,5-karaadise teemantsõrmusega.