Latvala WRC-sarja tulevikust: täiesti elektrijõul töötavad autod rallis ei tööta, sest ilma helita ei ole see miski

«Maailm muutub ja palju räägitakse sellest, et autotööstus läheb üha rohkem elektri suunas. Peame tegema seda, mida autotööstus teeb,» rääkis Latvala Rallit.fi-le. «Kui me ei ole samal joonel autotootjatega, siis MM-sari neile huvi ei pakuks,» lisas ta.

Samas on maailmas juba ka täiselektrilisi rallimasinaid. Üheks on näiteks Hayden Paddoni arendatud Hyundai Kona EV, millega ta loodab kunagi mõõtu võtta ka WRC-sarja masinatest.

Samas on Latvalal täiselektriliste autode koha pealt tugev arvamus. «Need ei tööta ralliautodena. Kui häält ei ole, siis need ei ole midag. See ei tööta,» seletas Toyota tiimijuht.

«Loodetavasti tulevad varsti alternatiiv- ja biokütised ning arenevad. Ralliautod võiksid tulevikus sõita hübriidajami ja kütuse toel. Ma arvan, et rallisõidu jaoks oleks see parim,» pakkus Latvalala välja.

Toyota loodab oma esimest järgmise generatsiooni ralliautot testida juuli alguses ja Latvala usub, et neil on selle välja arendamiseks aega küllalt. «Isegi eelmise auto saime poole aastaga tehtud. Ma arvan, et meil on piisavalt aega. See on küll tihe, aga meil jagub aega,» ütles ta.