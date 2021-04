Eesti võrkpallurid peavad välismaal otsustavad mänge

Itaalia meeste esiliigas teeb play-off'is kaasa Robert Viiber. Viiber ja tema tööandja Cantu said kaheksandikfinaali korduskohtumises Santa Croce üle 3:0 (25:21, 25:22, 28:26) võidu ning edenesid veerandfinaali. Viiber oli väljakul kogu kohtumise ning tõi lisaks mängu juhtimisele ka 4 punkti (+3). Veerandfinaalis on Cantu vastaseks Taranto meeskond.

Prantsusmaal on hooaeg lõppenud kõrgliigas mänginud Ardo Kreegi ja Markkus Keele jaoks. Kreek ja Arago de Sete said põhiturniiril 9. koha, Keel ja Nice olid 13.

Kreeka meistriliigas peetakse nelja parema meeskonna osalusel finaalgrupi mänge, kus kõik mängivad omavahel korra läbi. Andri Aganits ja Thessaloniki PAOK said viimati 3:2 (17:25, 25:22, 25:18, 19:25, 16:14) jagu Ateena Panathinaikosest, Aganits tõi 13 punkti. Seejuures on PAOK jätkuvalt koroonaviiruse poolt tugevalt mõjutatud ja pidi mängima ühegi nurgaründajata. Tabelis on 42 punktiga liider Olympiacos (põhiturniiri punktid tulid kaasa), kes on ühtlasi kindlustanud meistritiitli. PAOKil on 27 punkti ja sellega võideldakse hõbeda nimel.