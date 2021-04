Lõvi tapnud Zlatan Ibrahimovic sattus kodumaal skandaali

Nimelt kirjutab Rootsi väljaanne Expressen, et Ibrahimovic tappis 2011. aastal Lõuna-Aafrika Vabariigis safaril käies lõvi. Kuigi pealtnäha võib loomade kuninga maha laskmine tunduda tavapärane, siis tegelikkuses see nii pole.

Nimelt on lõvid asetatud ohustatud liikide sekka ja nende niisama küttimine pole lubatud. Lõuna-Aafrikas on ihaldatud trofeelooma küttimine ainult juhul, kui looma ei hoita vangistuses, Euroopas pole loomade tapmine lõbu pärast peaaegu et üldse tolereeritav.

Kuidas see kõik on seotud aga Ibrahimoviciga? Nimelt sai Expressen hiljuti enda kasutusse paberid, kus neil õnnestus kindlaks teha, et erinevate trofeeloomade jäänuseid on Rootsi üritatud sisse tuua 82 puhul. Üks «importijatest» oligi sealjuures Ibrahimovic, kes tõi kodumaale tapetud isase lõvi naha ning lõua- ja koljuluu.