JÄRELVAADATAV ⟩ Suurüllatus: värske Eesti võrkpallimeister Tartu sai medalita jäänud Pärnult karmilt kere peale

Kodustel meistrivõistlustel medalita jäänud suvepealinlased ei jätnud valitsevale Maarjamaa tšempionile võimaluse raasugi. Kolmanda geimi keskel andis Tartu peatreener Alar Rikberg hoolealustele märkimisväärse juhise: «Proovime kasvõi ühe ilusa liigutuse teha. On näha, et mängu pole ja oskused on kuhugi kadunud.»

Kuna kõik tänavused mängud on läinud Tartule, asetas Pärnu juhendaja Avo Keel kogu soosikukoorma Bigbanki meeste õlgadele. «Kui räägiksime ühest-kahest mängust, siis võiksime rääkida, et ei tea, kas see ikka kõike näitab. Aga kuna me oleme Tartuga madistanud viis korda ning ikka pole neile vastu saanud, siis võib teha järelduse, et nad on meist tugevamad. Kes tahab, võib sinna kõrvale tõmmata ka põhiturniiri tabeli. Kevadeks loksuvad jõujooned alati suures plaanis paika ning selliseid suuri tuhast tõusmisi me väga ei tea,» sõnas ta Postimehe pikemas eelvaates.